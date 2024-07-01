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Израиль выпустил на свободу 55 палестинцев, задержанных в Газе

Израиль выпустил на свободу 55 палестинцев, задержанных в Газе

Израильская сторона отпустила 55 палестинцев, задержанных за последние месяцы в Секторе Газа. Об этом сообщило агентство АР со ссылкой на палестинские источники.

Сообщается, что среди освобожденных заложников – руководитель больницы Аш-Шифа Мухаммад Абу Салмия, задержанный израильскими военными в ноябре 2023 года за подозрение в том, что он разрешил группировке ХАМАС использовать лечебное учреждение для укрытия и пункта для планирования операции.

На опубликованном в палестинских СМИ видеозаписи Абу Салмия обвиняет израильские власти в «ежедневных физических и психологических унижениях» задержанных.

Отмечается, что Армия обороны Израиля в апреле этого года заявила о завершении военной операции в больнице Аш-Шифа в Секторе Газа. Военные заявили, что в больнице были убиты около 200 боевиков группировки ХАМАС и задержаны еще 500 подозреваемых в связях с террористами.

Добавим, что в сообщениях СМИ о количестве освобожденных есть разногласия, в частности издание Детали: Новости Израля пишет о 50, а не о 55 освобожденных.

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