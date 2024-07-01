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Россия стянула на фронт женщин-заключенных

Россия стянула на фронт женщин-заключенных

Российские женщины-заключенные, осужденные за тяжкие преступления, пришли воевать в Украину.

Об этом написал городской голова Умани (2014-2020 годов), который сейчас воюет в 58 отдельной мотопехотной бригаде имени гетмана Ивана Выговского Александр Цебрий.

Он отмечает, что на направлении, которое защищает одна из бригад Сил обороны, проводят штурмовые действия «существа исключительно женского пола». «Все были заключены за тяжкие преступления, их действия на поле боя отличаются исключительной жестокостью и дерзостью. В плен не сдаются, для себя имеют гранату», — написал Цебрий.

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