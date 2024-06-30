При взрыве в Измире погибли 5 человек, 57 пострадали (фото, видео)

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18:55 Кадры взрыва, произошедшего в районе Торбалы.

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18:42 В результате взрыва в Измире 5 человек погибли, 57 получили ранения. Об этом сообщает турецкий канал NTV.

По информации, в результате взрыва пострадали 10 зданий в этом районе. Министр внутренних дел Али Ерликая сообщил, что по факту взрыва начато расследование.

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18:23 Взрыв газа произошел в здании в районе Торбалы турецкого города Измир. Об этом сообщает CNN Turk.

По информации, предоставленной главой муниципалитета Торбалы Овюнчем Демиром, в результате взрыва погибли 4 человека.

Сообщается, что примерно в 15:00 по местному времени произошел взрыв в пекарне, расположенной на улице Барыша Манчо в квартале Айранджылар. В результате взрыва, который, как сообщается, был вызван природным газом, пострадали много людей. На место происшествия были направлены жандармерия, медицинская, спасательная и гуманитарная бригады. Пострадавших доставили в ближайшие больницы в автомобилях скорой помощи.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что в результате взрыва пострадали 35 человек.