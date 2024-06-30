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Нетаньяху: Мы не прекратим войну, пока не достигнем всех целей

Нетаньяху: Мы не прекратим войну, пока не достигнем всех целей

Израиль продолжит войну против палестинского движения ХАМАС пока не достигнет заявленных целей. Об этом на заседании кабмина сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

«Мы полны решимости сражаться до тех пор, пока не достигнем всех наших целей. Всем, кто сомневается в достижении этих целей, я повторяю — альтернативы победе не существует. Наши воины пали не зря. Мы не прекратим войну, пока не достигнем всех наших целей», — сказал глава правительства еврейского государства.

Вместе с тем Нетаньяху указал на необходимость ликвидации ХАМАС, возвращения всех пленных, а также предоставления гарантий, что сектор Газа «больше не будет представлять угрозу Израилю».

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