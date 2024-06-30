Плакат с Путиным сорвал спич британского политика (видео)

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В Британии выступление одного из главных инициаторов референдума о выходе страны из ЕС, лидера партии Reform UK Найджела Фараджа сорвалось из-за плаката с изображением президента России Владимира Путина и надписью «Я люблю Найджела», пишет газета The Indepentent.

«Последнее выступление Найджела Фараджа было сорвано после того, как политические активисты опустили баннер с дистанционным управлением, на котором был изображен Владимир Путин <…> а под ним были написаны слова «Я люблю Найджела», — написала газета.

Политик выступал в Колумбийском центре в Уолтон-он-зе-Нейзе в Эссексе. После того, как плакат заметили двое сотрудников пытались избавиться от него, а зрители скандировали «сорвите его».

