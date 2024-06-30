Ливни и грозы в регионах Азербайджана |
СМИ: Решения за Байдена принимает его жена |
Футболисты Швейцарии сенсационно победили Италию (фото, видео) |
В Армении испугались возможной победы Пезешкиана |
Армения получит от Франции запчасти и 155-мм боеприпасы для «CAESAR» |
Представитель Госдепа: Азербайджан изменил политику в регионе и установил мир |
О’Брайен отметил ключевую роль Азербайджана для отказа Европы от российского газа |
О’Брайен: Армения готова предпринять смелые шаги, Азербайджан отвечает взаимностью |
Зеленский готовит «всеобъемлющий план» прекращения войны с Россией |
Главное Общество

Стражи порядка обнаружили в Имишлинском районе оружие и боеприпасы

Стражи порядка обнаружили в Имишлинском районе оружие и боеприпасы

В Имишлинском районе обнаружены оружие и боеприпасы.

Согласно информации Ширванской региональной группы пресс-службы МВД, информация об обнаружении на территории района оружия и боеприпасов поступила в Имишлинский РОП.

При осмотре указанного участка сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты два автомата АК-74, карабин, ручная граната Ф-1 и 167 патронов.

Кроме того, в результате профилактической работы, направленной на добровольную сдачу гражданами незарегистрированного огнестрельного оружия, жители района сдали полиции 21 охотничье ружье.

Теги:
Из этой рубрики
В Азербайджане конфисковали 180 кг наркотиков (фото, видео)
Общество

В Азербайджане конфисковали 180 кг наркотиков (фото, видео)

2024/06/30, 10:31
Ливни и грозы в регионах Азербайджана
Общество

Ливни и грозы в регионах Азербайджана

2024/06/30, 10:22
ГЭЦ проведет экзамен по азербайджанскому языку
Общество

ГЭЦ проведет экзамен по азербайджанскому языку

2024/06/30, 09:42
Стражи порядка обнаружили в Имишлинском районе оружие и боеприпасы
Общество

Стражи порядка обнаружили в Имишлинском районе оружие и боеприпасы

2024/06/30, 09:00
В автонаезде в Геранбойском районе пострадала 55-летняя женщина
Общество

В автонаезде в Геранбойском районе пострадала 55-летняя женщина

2024/06/30, 08:40
В Астаринском районе мужчина застрелил односельчанина и выстрелил себе в голову
Общество

В Астаринском районе мужчина застрелил односельчанина и выстрелил себе в голову

2024/06/29, 23:55
В Мингячевире на свадьбе скончался гость
Общество

В Мингячевире на свадьбе скончался гость

2024/06/29, 22:48
МЧС откачивает воду из затопленных участков в Гаджигабульском районе
Общество

МЧС откачивает воду из затопленных участков в Гаджигабульском районе

2024/06/29, 22:35
В Бильгя на пляже собрали более тонны мусора (фото)
Общество

В Бильгя на пляже собрали более тонны мусора (фото)

2024/06/29, 21:10