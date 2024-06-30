Стражи порядка обнаружили в Имишлинском районе оружие и боеприпасы

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В Имишлинском районе обнаружены оружие и боеприпасы.

Согласно информации Ширванской региональной группы пресс-службы МВД, информация об обнаружении на территории района оружия и боеприпасов поступила в Имишлинский РОП.

При осмотре указанного участка сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты два автомата АК-74, карабин, ручная граната Ф-1 и 167 патронов.

Кроме того, в результате профилактической работы, направленной на добровольную сдачу гражданами незарегистрированного огнестрельного оружия, жители района сдали полиции 21 охотничье ружье.