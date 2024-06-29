Экс-канцлер ФРГ Шрёдер в качестве свидетеля

122 Просмотров

Бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера вызвали в качестве свидетеля по делу о деятельности фонда поддержки строительства «Северного потока-2». В качестве свидетеля господина Шрёдера решила вызвать специальная комиссия парламента земли Мекленбург—Передняя Померания, расследующая работу фонда, передает Der Spiegel.

Заседание прошло в пятницу, 28 июня, в закрытом режиме. В качестве свидетеля также будет вызвана действующий председатель Бундесрата и премьер-министр федеральной земли Мекленбург—Передняя Померания Мануэла Швезиг. Точные даты допросов обоих свидетелей будут названы позднее. Само дело касается фонда поддержки климата Klimastiftung MV.

Экологический фонд «Защита климата и окружающей среды MV» был учрежден в январе 2021 года при участии компании Nord Stream 2 AG (оператор «Северного потока-2»). Фонд, в частности, должен был внести «вклад в продолжение строительства» газопровода. Несколько немецких политиков утверждали, что фонд действует в интересах России и «Газпрома».

Инициатором создания фонда была сама госпожа Швезиг, которая после введения Россией войск на Украину в 2022 года попыталась ликвидировать фонд. Сделать это тогда не удалось из-за сопротивления экс-премьера федеральной земли Эрвина Селлеринга, который входил на тот момент в совет директоров фонда. Теперь специальная комиссия выясняет, насколько велико было влияние российских доноров на тогдашнее правительство федеральной земли.

26 сентября 2022 года произошли взрывы на «Северном потоке» и не введенном в эксплуатацию «Северном потоке-2». В феврале 2024-го Швеция и Дания прекратили расследование. Его пока продолжает Германия.