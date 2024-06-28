Обама оценил дебаты Байдена и Трампа: «плохой вечер»

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Бывший президент США демократ Барак Обама назвал «плохим вечером» выступление действующего главы американской администрации Джо Байдена на предвыборных теледебатах.

«Плохие вечера дебатов случаются, поверьте, я знаю. Однако эти [президентские] выборы все еще представляют собой выбор между тем, кто всю жизнь боролся за простых людей и тем кто заботится только о себе», – написал он в X.

По его мнению, прошедшие дебаты не изменили положение дел в противостоянии Байдена и экс-президента США Дональда Трампа, «именно поэтому так много стоит на кону в ноябре», когда состоятся президентские выборы.