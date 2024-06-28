Представитель Госдепа: Азербайджан изменил политику в регионе и установил мир

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События последних лет позволили Азербайджану сыграть центральную роль в изменении политики в регионе, это в свою очередь привело к установлению мира.

Об этом помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен заявил журналистам в Баку, передает Report.

«У налажено нас сильное и эффективное партнерство во многих областях. Большая часть сегодняшних обсуждений в Баку была посвящена ситуации в регионе. На встрече с президентом Азербайджана мы обсудили несколько конкретных вопросов, в частности рассмотрели ситуацию в регионе. Было подчеркнуто установление мира в регионе», – сказал он.

По словам О’Брайена, события последних лет позволили Азербайджану сыграть центральную роль в изменении политики в регионе.

«Это привело к установлению мира. Это также одновременно способ разрешить длящийся десятилетиями спор между странами, возможность строить мирные отношения в будущем, и принесет пользу региону в целом», – сказал он.

Помощник госсекретаря также подчеркнул, что сотрудничество между странами региона не только улучшит ситуацию в области безопасности, но и позволит поставлять товары из Центральной Азии через Азербайджан, а затем через Грузию и Армению на мировые рынки.