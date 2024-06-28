Трамп на дебатах с Байденом назвал неприемлемыми условия Путина

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Бывший президент США Дональд Трамп во время дебатов с действующим американским лидером Джо Байденом заявил, что условия по прекращению войны в Украине, которые выдвинул российский президент Владимир Путин, являются неприемлемыми.

Путин накануне Саммита мира в Швейцарии заявил, что условием переговоров является вывод украинских войск с оккупированной Россией территории, а также отказ Киева от стремления вступить в НАТО.

«Нет, они неприемлемы», — ответил Трамп на прямой вопрос ведущей.

Россия возьмет под контроль больше территорий Украины, вплоть до всей ее территории в текущих условиях конфликта, потому что Киев очевидно проигрывает это столкновении, добавил Дональд Трамм.

«Украина не выигрывает эту войну. У них заканчиваются люди. У них заканчиваются солдаты. Они потеряли так много людей. Это так печально», — заявил Трамп.

В данной ситуации Трамп обвинил президента Соединенных Штатов Джо Байдена, заявив, что нынешний хозяин Белого дома принял слишком много глупых решений.

В ходе дебатов Трамп снова заявил, что урегулирует конфликт в случае победы на выборах еще до официального вступления в должность, однако не уточнил, каким образом он намерен это сделать.

Говоря о выводе американских войск из Афганистана в 2021 году, Трамп назвал его «самым позорным моментом в истории страны» и заявил, что некомпетентность США в тот момент в том числе подтолкнула Россию к вторжению в Украину.

«Я никогда в жизни не слышал столько брехни», — сказал на это Байден. Он назвал Владимира Путина военным преступником и заявил, что он не намерен останавливаться на Украине.