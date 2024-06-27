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Посол Украины поблагодарил Гафарову за гумпомощь Азербайджана (фото)

Посол Украины поблагодарил Гафарову за гумпомощь Азербайджана (фото)

27-го июня спикер Милли Меджлиса Сагиба Гафарова встретилась с назначенным в нашу страну послом Украины Юрием Гусевым. Об этом говорится в сообщении парламента Азербайджана.

Заявив, что она рада возможности приветствовать посла в азербайджанском парламенте, спикер Милли Меджлиса поздравила дипломата с назначением и пожелала ему успехов в дальнейшей деятельности.

На встрече было выражено удовлетворение текущим состоянием азербайджано-украинских отношений и развитием связей в различных сферах в период, последовавший за восстановлением независимости наших стран. Говорилось о важности дружественных отношений, а также культурных и духовных уз между нашими странами и народами. В ходе беседы говорилось о взаимных визитах глав наших государств и их встречах в международных организациях. Было отмечено, что дружественные взаимоотношения двух стран наблюдаются во многих сферах.

Отмечалось активное сотрудничество наших стран как на двусторонней основе, так и в международных организациях. Такое же сотрудничество имеет место и на парламентском уровне. Важны взаимные визиты парламентских делегаций, проводимые в рамках этих визитов встречи и сотрудничество в международных организациях. Были упомянуты взаимные группы межпарламентской дружбы законодательных органов Азербайджана и Украины.

Собеседники обменялись мнениями о развитии связей в культурной и других сферах, и подчеркнули значение многочисленных документов, подписанных до сих пор между Азербайджаном и Украиной.

Посол Юрий Гусев поблагодарил Азербайджан за оказанную Украине гуманитарную помощь и заявил о своём намерении приложить все усилия для ещё большего развития двусторонних отношений.

Затем была выражена удовлетворенность активной поддержкой Украиной 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которая пройдёт в Азербайджане.

Собеседники также обменялись мнениями о некоторых иных вопросах, представляющих обоюдный интерес.

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