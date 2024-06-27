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Глава TƏBIB обеспокоен незаконными поборами в медучреждениях

Глава TƏBIB обеспокоен незаконными поборами в медучреждениях

Исполнительный директор TƏBIB Вугар Гурбанов назвал недопустимым случаи, когда у пациентов требуют дополнительные выплаты за медицинские услуги в государственных медучреждением.

Об этом он заявил на расширенном совещании с участием директоров и других руководящих лиц подведомственных TƏBIB медицинских учреждений, а также заместителей, советников и руководителей департаментов управления.

Гурбанов подчеркнул, что нарушения, выявленные в работе медучреждений, вызывают серьезную обеспокоенность.

«Мы ведем серьезную борьбу с такими случаями совместно с соответствующими инстанциями, и наши решительные меры будут продолжены. Недопустимо требовать у пациентов дополнительных выплат за медицинское услуги, например в родильных домах, во время хирургических операций и стационарного лечения. В этих действиях есть состав преступления», – приводит «Репорт» его слова.

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