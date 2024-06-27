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Полад Бюльбюльоглу рассказал в Москве о минном терроре Армении

Полад Бюльбюльоглу рассказал в Москве о минном терроре Армении

В российской столице состоялся торжественный прием по случаю 26 июня – Дня Вооруженных Сил Азербайджана.

На приеме присутствовали заместитель министра обороны России Александр Фомин, послы зарубежных стран, военные атташе и известные представители российского военного экспертного общества, сообщает АПА.

Открывая мероприятие вступительным словом, посол Полад Бюльбюльоглу рассказал присутствующим о значении Дня Вооруженных сил и роли общенационального лидера Гейдара Алиева в истории создания и строительства армии: «Именно его указом от 22 мая 1998 года 26 июня День создания Отдельного Азербайджанского корпуса был объявлен Днем Вооруженных сил Азербайджана». П.Бюльбюльоглу подчеркнул, что азербайджанская армия находится на самом славном этапе своего существования и находится в числе сильнейших армий мира, доказательством чего является историческая победа в 44-дневной Отечественной войне, продемонстрировавшая военную мощь Азербайджана в регионе.

В своем выступлении дипломат обратил внимание на еще одну нерешенную проблему Азербайджана – строительные и восстановительные работы на освобожденных от оккупации территориях, минный террор, препятствующий возвращению вынужденных переселенцев в свои дома.

Военный атташе посольства Азербайджана полковник Кянан Тахмазов в своем выступлении отметил, что политика общенационального лидера Гейдара Алиева и Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева превратила Вооруженные Силы Азербайджана в сильнейшую и боеспособную армию всего региона.

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