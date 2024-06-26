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Алиев принял делегацию во главе с министром обороны Италии

Алиев принял делегацию во главе с министром обороны Италии

26 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром обороны Италии Гуидо Крозетто, сообщает «Азертадж».

В состав делегации также входит заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли.

Отметив, что сегодня знаменательный день в истории азербайджано-итальянских связей, президент Ильхам Алиев сказал, что тем самым открывается новая страница в отношениях наших стран, которые уже приступили к сотрудничеству и в военно-технической сфере.

Подчеркнув, что Италия обладает высокоразвитой военно-технической промышленностью, глава государства расценил поставку в Азербайджан представленного сегодня военно-транспортного самолета С-27J Spartan как показатель высокого уровня наших отношений.

Отметив, что Италия и Азербайджан во многих областях взаимодействуют как стратегические партнеры, президент Ильхам Алиев сказал, что большая часть наших торговых связей на европейском пространстве приходится на долю Италии, торговый оборот с которой превысил 15 миллиардов долларов. Глава государства с удовлетворением отметил успешную деятельность многих итальянских компаний в Азербайджане и их участие в ряде проектов.

Заявив, что наше сотрудничество в нефтегазовой сфере представляет важность не только для наших стран, но и для всего европейского пространства, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в основе его развития лежат прочные политические связи. Он отметил, что основу этих отношений составляет «Совместная декларация о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Итальянской Республикой».

Глава государства подчеркнул, что наши страны находятся в тесном контакте и в связи с подготовкой к COP29, которая пройдет в этом году в Азербайджане.

Отметив, что наше сотрудничество охватывает и другие сферы, президент Азербайджана коснулся связей в области образования. Он сообщил, что Итало-Азербайджанский университет фактически уже приступил к деятельности и в настоящее время для него строятся новое современное здание и учебный комплекс.

Глава государства выразил уверенность в дальнейшем расширении наших отношений.

Поблагодарив за прием, министр обороны Италии Гуидо Крозетто передал главе нашего государства поздравления по случаю 26 Июня – Дня Вооруженных сил.

Отметив важность того, что прибыл в Азербайджан с большой делегацией, в которую входит и заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли, Гуидо Крозетто выразил удовлетворение началом нашего сотрудничества в области оборонной промышленности.

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