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Баку накроют дожди и грозы

Баку накроют дожди и грозы

В Баку и на Абшероне ожидаются дожди и грозы, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Есть вероятность ливней. Сильный северо-западный ветер утром сменится умеренным северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 18-20° тепла, днем 25-28° тепла. Относительная влажность воздуха ночью составит 80-90 %, днем 50-55%.

В районах Азербайджана местами ожидаются ливни, грозы, град, в высокогорных районах ночью выпадет снег. К вечеру в большинстве районов осадки постепенно прекратятся.

Западный ветер будет периодически усиливаться. Температура воздуха ночью составит 19-23° тепла, днем 25-30° тепла, в горах ночью 6-11 ° тепла, днем 13-18 ° тепла.

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