Баку накроют дожди и грозы

В Баку и на Абшероне ожидаются дожди и грозы, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
Есть вероятность ливней. Сильный северо-западный ветер утром сменится умеренным северо-восточным.
Температура воздуха ночью составит 18-20° тепла, днем 25-28° тепла. Относительная влажность воздуха ночью составит 80-90 %, днем 50-55%.
В районах Азербайджана местами ожидаются ливни, грозы, град, в высокогорных районах ночью выпадет снег. К вечеру в большинстве районов осадки постепенно прекратятся.
Западный ветер будет периодически усиливаться. Температура воздуха ночью составит 19-23° тепла, днем 25-30° тепла, в горах ночью 6-11 ° тепла, днем 13-18 ° тепла.