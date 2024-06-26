Гасанов: Мы не должны позволить им создать здесь напряженность

126 Просмотров

С момента восстановления независимости Азербайджана мы сталкиваемся с двойными стандартами. Тридцать лет наши земли были под оккупацией. Что случилось? Они принимали решения, но за этими решениями ничего не стояло. 20 процентов наших земель были оккупированы, у нас было более миллиона беженцев и вынужденных переселенцев. Об этом никто не говорит.

Об этом заявил министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов в интервью «Азертадж» и АзТВ.

«Армянам, переселившимся отсюда, мы создали все условия. Никто не выгонял их отсюда, но вы видели, что когда они сами уходили и встречались с вами – журналистами, они говорили, что нас никто не выгоняет, мы уезжаем отсюда целыми и невредимыми. Им даже давали топливо, чтобы уехать, обеспечивали продовольствием. Сюда приехали две группы из ООН, они приехали и увидели. Ведь, когда я говорил об операции, я говорил не просто так, уважаемый господин президент дал серьезное поручение. Уважаемая первый вице-президент строго контролировала гуманитарные вопросы. Они знали, что эти двойные стандарты все еще будут применяться против нас. Но мы приняли наши меры», – отметил Гасанов.

«Как бы ни старались, к счастью, они все еще не могут достичь своих целей. Они собираются, разговаривают, что-то говорят. Твердая воля уважаемого господина президента предотвращает все это. Вместе с тем, у некоторых крупных государств есть свои интересы на Кавказе. Они хотят реализовать свои большие интересы посредством народов, которые здесь живут. Естественно, мы не должны этого допустить. Мы не должны позволить им создать здесь напряженность. Народы здесь годами жили в атмосфере напряженности. И поэтому необходимо постараться, чтобы был мир, прогресс и чтобы все народы Кавказа жили в благополучии», – подытожил министр.