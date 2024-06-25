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Главное Мир

Турцию могут исключить из серого списка FATF

Турцию могут исключить из серого списка FATF

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в ближайшее время может исключить Турцию из серого списка организации.

Об этом сообщает газета Hurriyet.

По данным издания, глава турецкого Минфина Мехмет Шимшек примет участие в заседании FATF в Сингапуре 26-28 июня, на котором будет обсуждаться доклад организации по Турции.

«В начале мая инспекторы FATF провели закрытые проверки в Турции. По их итогам подготовлен доклад, в котором отмечается значительный прогресс, достигнутый Турцией в борьбе с отмыванием денег. Если эта атмосфера сохранится на встрече [FATF] 26-28 июня, то наше исключение из серого списка – вопрос самого ближайшего времени», – отмечает Hurriyet.

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