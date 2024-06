Макрон исключил скорейшее вступление Франции в войну в Украине

90 Просмотров

Президент Франции Эммануэль Макрон не считает, что французские войска «завтра вступят в бой» на территории Украины. Об этом он заявил в подкасте Génération Do It Yourself, его слова приводит L’Alsace.

Так Макрон ответил на опасения французов по поводу того, что военные действия в Украине могут вылиться в полномасштабный конфликт на территории Франции.

«Я не думаю, что на нашу землю придет какая-то война <…>. И что мы завтра собираемся воевать на украинской земле», — заверил французский лидер.