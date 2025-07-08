Из примечательных событий прошедшего в Ханкенди 17-го саммита Организации экономического сотрудничества, пожалуй следует выделить посещение его афганской делегацией, возглавляемой заместителем премьер-министра Афганистана по экономическим вопросам Абдулом Гани Барадаром. Несмотря на то, что практически все делегации по окончании мероприятия разъехались по домам делегация правительства талибов, еще некоторое время гостила в Азербайджане.

Накануне саммита Барадар встречался с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым. По информации, центральной темой обсуждения стало возрождение концепции Лазуритового коридора.

В публикации, размещенной на официальной странице заместителя министра экономики Афганистана в социальной сети Х, по этому поводу даже была оставлена запись, согласно которой азербайджанская сторона выразила готовность увеличить объемы экспорта и импорта с Афганистаном.

«Лазуритовый коридор рассматривается как наиболее перспективный альтернативный маршрут для внешней торговли Афганистана. Страны, расположенные вдоль данного маршрута, представляют собой емкие рынки сбыта для ключевых афганских товаров — в первую очередь, сушеных фруктов, лекарственных трав и полезных ископаемых», — говорится в сообщении.

В подтверждении к сказанному можно привести посещение афганской делегацией, уже по окончании саммита и по возвращению в Баку, Бакинского международного морского порта, где она имела встречу с председателем ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД), входящего в AZCON Holding, Ровшаном Рустамовым. По сообщениям СМИ, стороны обсудили расширение географии грузоперевозок по маршруту Южная Азия-Кавказ-Европа и интеграцию Афганистана в мультимодальные транспортные сети, в первую очередь в Средний коридор.

Официальные лица Афганистана запросили поддержку в ускорении экспорта продукции через Бакинский порт. В АЖД заявили о готовности доставлять афганскую продукцию на европейские рынки.

Весьма интересно, что в последние годы действительно наблюдается заметное оживление грузоперевозок из Афганистана в Европу, обусловленное рядом геоэкономических, инфраструктурных и политических факторов. Несмотря на противоречивые внутриполитические процессы, Афганистан постепенно интегрируется в региональные транспортные и торговые сети, что отражается в нарастающих объемах товарооборота с Европейским союзом и расширении логистических маршрутов, связывающих страну с европейскими рынками.

Согласно данным Еврокомиссии, импорт Европейского союза из Афганистана в 2024 году составил около 39 миллионов евро, что на 15,9% превышает показатели предыдущего года. В долларах это соответствует примерно 42 миллионам, по информации Организации Объединённых Наций. Основу экспорта составляют сушёные фрукты, хлопок, ковры ручной работы, лекарственные растения и семена. Эти показатели хоть и остаются скромными по сравнению с другими странами региона, однако стабильный рост на протяжении последних лет свидетельствует о восстанавливающемся производственном и логистическом потенциале страны.

Одним из ключевых факторов, обеспечивающих расширение экспорта, стало развитие новых сухопутных маршрутов. Среди них особое значение имеет транспортный коридор «Лапис-Лазули», соединяющий Афганистан с Европой через Туркмению, Азербайджан, Грузию и Турцию. С момента его запуска в 2018 году маршрут постепенно наращивает объемы, а первые поставки товаров в рамках проекта включали в себя 175 тонн продукции, включая сухофрукты и хлопок. Этот маршрут позволяет не только существенно сократить время доставки, но и избежать геополитических рисков, связанных с иранскими или пакистанскими направлениями.

Параллельно растёт значение так называемого «Срединного коридора» (Middle Corridor), который связывает Китай, Центральную Азию и Южный Кавказ с Европой через Каспийское море. В последние два года правительства стран региона прилагают усилия к тому, чтобы включить Афганистан в этот маршрут, рассматривая его как стратегическую точку доступа к южному направлению. Транспортировка грузов по данному маршруту может занимать от 13 до 23 дней, тогда как морской путь требует до 45 суток. Учитывая рост китайских контейнерных поставок на 84% за первые восемь месяцев 2023 года, можно предположить, что афганские грузы будут все активнее использовать эти мультимодальные маршруты, особенно в условиях усиливающегося давления на традиционные торговые пути.

Не менее значимым направлением развития стали железнодорожные проекты, направленные на интеграцию Афганистана в общерегиональную инфраструктуру. Проекты, такие как железная дорога Мазари-Шариф – Герат – Кандагар, а также Узбекистан – Афганистан – Пакистан, получили политическую и техническую поддержку в 2023–2024 годах. Они не только соединяют северные и южные провинции Афганистана, но и открывают выходы к пакистанским портам Карачи и Гвадар, тем самым формируя альтернативные маршруты в Европу через морскую логистику.

И все же вариант Афганистан-Туркменистан- Азербайджан-Грузия -Турция рассматривается Кабулом как наиболее оптимальный для коммуникаций с Европой.

Таким образом, рост грузоперевозок из Афганистана в Европу через Азербайджан в последние годы следует рассматривать не просто как экономическую тенденцию, но как проявление глубинных изменений в региональной транспортной архитектуре. Активизация усилий по подключению Афганистана к международным торговым потокам говорит о признании его потенциала в качестве транзитной страны и источника уникальной продукции. При поддержке стран региона и международных партнёров Афганистан постепенно трансформируется из изолированной зоны нестабильности в активного участника евразийских логистических цепочек. Это, в свою очередь, может оказывать положительное влияние на повышение роли Азербайджана не только как транзитной страны, но и как набирающего вес партнера Афганистана и активного регионального игрока.