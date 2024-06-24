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Генсек ОДКБ допустил расширение альянса

Генсек ОДКБ допустил расширение альянса

Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявил, что возрастающие напряженности в мире могут послужить основанием для дальнейшего расширения состава и компетенций Организации Договора о Коллективной Безопасности в перспективе, сообщает ТАСС.

По мнению Тасмагамбетова, увеличение напряженности в «быстро меняющейся системе международной безопасности» может стать основанием для более пристального внимания к организациям, подобным ОДКБ.

Он отметил, что «социально-политический запрос на безопасность» может привести как к расширению функционала данной организации, так и к увеличению числа ее участников.

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