Генсек ОДКБ допустил расширение альянса

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Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявил, что возрастающие напряженности в мире могут послужить основанием для дальнейшего расширения состава и компетенций Организации Договора о Коллективной Безопасности в перспективе, сообщает ТАСС.

По мнению Тасмагамбетова, увеличение напряженности в «быстро меняющейся системе международной безопасности» может стать основанием для более пристального внимания к организациям, подобным ОДКБ.

Он отметил, что «социально-политический запрос на безопасность» может привести как к расширению функционала данной организации, так и к увеличению числа ее участников.