Среднемесячная зарплата наемных работников в стране превысила 1007 манатов

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В январе-апреле 2024 года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в экономике страны увеличилась на 10,2 процента по сравнению с соответствующим периодом 2023 года и составила 1007,5 маната. Об этом говорится в сообщении Госкомстата Азербайджана.

Заработная плата в нефтегазовом секторе составила 4031,5 маната, в ненефтегазовом – 950,5 маната.

По предварительным данным на 1 июня 2024 года, численность экономически активного населения составила 5269,4 тыс. человек, из них занятое население – 4982,8 тыс. человек. По состоянию на 1 мая текущего года численность наемных работников составила 1749,7 тыс. человек, в том числе в государственном секторе экономики – 897,0 тыс. человек, а в негосударственном – 852,7 тыс. человек. В нефтегазовом секторе экономики работало 31,8 тыс. человек, а в ненефтегазовом – 1717,9 тыс. человек.