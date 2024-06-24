В Новой Каледонии продолжаются уличные бои (видео)

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В Новой Каледонии расследуют погромы, которые произошли на заморской территории и унесли девять жизней, включая двух полицейских. Один из главных фигурантов, Кристиан Тейн, лидер протестов, был доставлен во Францию. Париж очень обеспокоен ситуацией и, по всей видимости, принимает решительные меры для восстановления порядка, пишет российская «Независимая газета».

На данный момент известно, что вместе с Тейном во Францию отправлены еще шесть активистов, которые могут быть обвинены в организации ограблений и покушений на убийство. Более 300 человек получили ранения в результате протестов, а материальный ущерб оценивается в 1,6 миллиарда долларов, что значительно превышает численность населения заморской территории — 280 тысяч человек.

На данный момент задержаны 11 человек. Адвокаты Тейна утверждают, что он стал жертвой политических интриг, но министр внутренних дел Франции назвал структуру, возглавляемую Тейном, «мафиозной».

Между тем, в Сети вспыли кадры новых уличных боев в регионе.