Трамп обвинил «жуликоватого Джо» во втягивании США в мировую войну (видео)

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Американский президент Джо Байден втянет США в третью мировую войну, заявил кандидат в президенты страны Дональд Трамп на предвыборном митинге в Филадельфии.

«Мир в огне. <…> Президент тянет нас в сторону третьей мировой войны», — сказал Трамп.

По его словам, Байден допускает расширение влияния Ирана и Китая, а также ухудшение на Ближнем Востоке. Бывший президент назвал действующего худшим лидером в истории США, который унижает страну на международной арене.

«При жуликоватом Джо, худшем президенте за историю страны, мир объят огнем. Наша граница переполнена. Инфляция бушует. Преступность вышла из-под контроля», — отметил бывший американский лидер.

