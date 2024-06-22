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Главное Общество

Сход селей в регионах страны (видео)

Сход селей в регионах страны (видео)

В настоящее время на реках Гильгильчай в Шабранском районе и Дямирапаранчай в Габалинском районе проходят сели.

Об этом говорится в заявлении директора Центра гидрологии Национальной службы гидрометеорологии Асифа Вердиева.

По его словам, согласно информации на 08:00 субботы, из-за обильных осадков на территории республики аналогичное природное явление наблюдалось на реках Кишчай в Шекинском районе, Хыналыгчай в Губинском районе и Джейранкечмязчай в Гобустанском районе.

А.Вердиев призвал граждан не приближаться к рекам во время селей.

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