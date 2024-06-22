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Идеолог Brexit считает Запад виновным в войне в Украине (видео)

Идеолог Brexit считает Запад виновным в войне в Украине (видео)

Один из главных инициаторов референдума о выходе Великобритании из ЕС, лидер правой популистской партии Reform UK Найджел Фарадж заявил в интервью Би-би-си, что начало военных действий на Украине в 2022 году спровоцировали страны Запада.

По словам политика, он еще в 2014 году, выступая в Европарламенте, говорил, что «в Украине будет война». «Почему я это сказал? Для меня было очевидно, что постоянное расширение НАТО и Европейского Союза на восток давало этому человеку [президенту России Владимиру Путину] повод сказать: Они снова идут на нас», — считает Фарадж (цитата по the Guardian).

«Мы спровоцировали эту войну. Конечно, это его вина, он использовал то, что мы сделали, как предлог», — заявил лидер правых популистов.

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