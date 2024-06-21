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ОДКБ потребовала от Армении определиться с членством в организации

ОДКБ потребовала от Армении определиться с членством в организации

ОДКБ сохраняет все обязательства перед Арменией, страна остается союзником организации. Об этом заявил журналистам генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов.

«Армения была и есть наш союзник в ОДКБ, и все наши обязательства перед Арменией сохраняются. А вот вопрос членства в организации – это суверенное право и решение страны», – сказал он.

По его словам, ОДКБ рассчитывает, что Ереван прояснит статус Армении в организации. «Я думаю, что политическое руководство в Армении все-таки прояснит ситуацию, и будет официальное решение – быть в составе организации или не быть», – сказал он.

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