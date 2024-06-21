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Летнее солнцестояние в Азербайджане

Летнее солнцестояние в Азербайджане

В Азербайджане наступило летнее солнцестояние.

В это время ось вращения Земли образует наименьший угол по направлению к Солнцу и Солнце находится на максимальной высоте над горизонтом в полдень того же дня (для Баку 73⁰.1). Об этом сообщает «Репорт».

Сегодня самый длинный день и самая короткая ночь. Продолжительность дня составит 15 часов 3 минуты 23 секунды, а ночи – 8 часов 56 минут 37 секунд.

Расстояние до Солнца составит 152,025 млн км. А через 14 дней – 5 июля в 09:06 в самой дальней от Солнца точке земной орбиты – афелии, расстояние до Солнца составит 152,1 млн км.

Продолжительность летнего сезона составит 93 дня 15 часов 52 минуты 40 секунд.

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