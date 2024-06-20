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МИД России прокомментировали усиление военного сотрудничества между Парижем и Ереваном

МИД России прокомментировали усиление военного сотрудничества между Парижем и Ереваном

Повестка Запада на Южном Кавказе не всегда соответствует интересам стран региона, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин, комментируя усиление военного сотрудничества между Парижем и Ереваном.

«Сегодня западные страны идут на Южный Кавказ с открыто конфронтационной антироссийской повесткой. Мы считаем, что региональная безопасность может быть наиболее эффективно обеспечена усилиями государств региона. Мы – за региональную ответственность и в плане обеспечения безопасности, и в плане экономической интеграции на Южном Кавказе и в других регионах», – сказал замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

По словам Галузина, Москва рассчитывает, что в Ереване придут к пониманию того, что площадка ОДКБ предоставляет все возможности для сотрудничества по вопросам обеспечения региональной безопасности.

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