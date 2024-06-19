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Канада объявила КСИР террористической организацией

Канада объявила КСИР террористической организацией

Министр общественной безопасности Канады Доминик Леблан объявил о внесении Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в национальный перечень террористических организаций, чему предшествовали несколько месяцев давления на канадское правительство, чтобы оно решилось на этот шаг.

Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на агентство The Canadian Press.

Объявляя о внесении КСИР в список террористических организаций, Леблан заявил, что канадское правительство «обеспечит отсутствие иммунитета для незаконных действий Ирана и его поддержки терроризма».

Также в список террористических Канада внесла силы «Кудс» – военное подразделение КСИР специального назначения.

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