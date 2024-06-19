Пашинян усомнился в том, что в мире проживает 10 млн. армян

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян усомнился в том, что в мире проживает 10 млн. армян:.

«Мы постоянно пишем про 10 миллионов армян. Но есть ли где-то этот список? Уверен, что нет. Эта цифра у нас, вместе со всем остальным, канонизируется, чтобы никто случайно ее не трогал. Она не увеличивается и не уменьшается. И ты не можешь ее никак изменить», – сказал Пашинян в ходе встречи с участниками программы «иГорц».

По словам премьера, те, кто придерживается иной точки зрения и озвучивает другие цифры, тут же вызывает жесточайшую критику общественности, которая порой выплескивается в оскорбления личного характера.