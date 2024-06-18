ЦАХАЛ наносит удары по объектам радикалов в Рафахе

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Израильские войска продолжают операции в районе города Рафах на юге сектора Газа, а также в центральной части анклава, ВВС Израиля нанесли удары по десяткам объектов радикалов за минувшие сутки. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), передает ТАСС.

«Оперативная деятельность ЦАХАЛ продолжается в центральной и южной частях сектора Газа. За истекшие сутки ВВС Израиля продолжили наносить удары по десяткам террористических объектов по всему сектору Газа», – говорится в заявлении.

В частности, «войска ЦАХАЛ продолжают точные, основанные на разведанных, оперативные действия в районе Рафаха [на юге сектора Газа], уничтожая террористов в ближних боях», продолжили в пресс-службе. В этом районе «в ходе одного из боестолкновений военнослужащие выявили двух террористов с взрывным устройством, после чего летательный аппарат ЦАХАЛ ликвидировал их [ударом с воздуха]», кроме того, «ВМС Израиля атаковали несколько террористических объектов в районе Рафаха в рамках поддержки наземных подразделений ЦАХАЛ, действующих в этом районе», добавили в армейском ведомстве.

«Операции продолжаются в центральной части сектора Газа, где войска действуют против террористической инфраструктуры и уничтожают террористов в ближнем бою», – продолжили военные. В частности, в этом районе «военнослужащие выявили и ликвидировали террористический отряд», кроме того, «командир снайперского отряда «Исламский джихад» был уничтожен истребителем по наводке сухопутных войск», добавили в армейском ведомстве.