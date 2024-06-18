Армения и Франция достигли новых договоренностей о военно-техническом сотрудничестве |
Пашинян не исключил, что следующий этап делимитации границы начнется с Сюника |
Мирзоян обсудил с представителем США улучшение отношений с Азербайджаном |
МИД Украины и Армении обсудили активизацию политического диалога (фото) |
Кулеба анонсировал приглашение России на следующий саммит по Украине |
Си Цзиньпин: Вашингтон хотел обманом заставить Пекин напасть на Тайвань |
Наши дзюдоисты выиграли Кубок Европы в командном зачете |
В Японии прогрессирует болезнь, убивающая человека за двое суток |
Россия и Иран против вмешательства внешних игроков в дела региона |
Главное Мир

ЦАХАЛ наносит удары по объектам радикалов в Рафахе

ЦАХАЛ наносит удары по объектам радикалов в Рафахе

Израильские войска продолжают операции в районе города Рафах на юге сектора Газа, а также в центральной части анклава, ВВС Израиля нанесли удары по десяткам объектов радикалов за минувшие сутки. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), передает ТАСС.

«Оперативная деятельность ЦАХАЛ продолжается в центральной и южной частях сектора Газа. За истекшие сутки ВВС Израиля продолжили наносить удары по десяткам террористических объектов по всему сектору Газа», – говорится в заявлении.

В частности, «войска ЦАХАЛ продолжают точные, основанные на разведанных, оперативные действия в районе Рафаха [на юге сектора Газа], уничтожая террористов в ближних боях», продолжили в пресс-службе. В этом районе «в ходе одного из боестолкновений военнослужащие выявили двух террористов с взрывным устройством, после чего летательный аппарат ЦАХАЛ ликвидировал их [ударом с воздуха]», кроме того, «ВМС Израиля атаковали несколько террористических объектов в районе Рафаха в рамках поддержки наземных подразделений ЦАХАЛ, действующих в этом районе», добавили в армейском ведомстве.

«Операции продолжаются в центральной части сектора Газа, где войска действуют против террористической инфраструктуры и уничтожают террористов в ближнем бою», – продолжили военные. В частности, в этом районе «военнослужащие выявили и ликвидировали террористический отряд», кроме того, «командир снайперского отряда «Исламский джихад» был уничтожен истребителем по наводке сухопутных войск», добавили в армейском ведомстве.

Теги:
Из этой рубрики
Иран сильно тряхнуло
Мир

Иран сильно тряхнуло

2024/06/18, 15:53
Франция готовится к беспорядкам из-за выборов в парламент
Мир

Франция готовится к беспорядкам из-за выборов в парламент

2024/06/18, 15:41
В США призвали НАТО провести с Россией переговоры о ядерном оружии
Мир

В США призвали НАТО провести с Россией переговоры о ядерном оружии

2024/06/18, 15:00
Умерла легенда кинематографа Анук Эме
Мир

Умерла легенда кинематографа Анук Эме

2024/06/18, 14:50
Медведев: "Если Украина не согласится, Россия продолжит наступление"
Мир

Медведев: «Если Украина не согласится, Россия продолжит наступление»

2024/06/18, 14:09
Китай обвинил США в лицемерии из-за позиции по вакцинам
Мир

Китай обвинил США в лицемерии из-за позиции по вакцинам

2024/06/18, 13:20
Bloomberg: выборы во Франции могут пошатнуть единство ЕС по Украине
Мир

Bloomberg: выборы во Франции могут пошатнуть единство ЕС по Украине

2024/06/18, 13:12
В Дели рухнула мечеть (видео)
Мир

В Дели рухнула мечеть (видео)

2024/06/18, 12:40
Польские фермеры свиным навозом отгоняют от границы мигрантов
Мир

Польские фермеры свиным навозом отгоняют от границы мигрантов

2024/06/18, 12:24