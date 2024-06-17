В Индии в результате столкновения двух поездов погибли 15 человек

77 Просмотров

Число погибших в результате столкновения пассажирского поезда с товарным в Индии увеличилось до 15, более 60 человек получили ранения. Об этом сообщает Hindustan Times.

Ранее сообщалось о 5 погибших и 25 пострадавших. Среди погибших – трое железнодорожников.

Инцидент произошел сегодня утром возле железнодорожной станции Рангапани в штате Западная Бенгалия на востоке страны. Отмечается, что как минимум два вагона пассажирского поезда сошли с рельсов после столкновения. На место были срочно отправлены многочисленные бригады экстренных служб. Пострадавших доставили в больницу. На месте проводится спасательная операция.