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Почему страны Глобального юга не подписали коммюнике Саммита мира

Почему страны Глобального юга не подписали коммюнике Саммита мира

Некоторые страны Глобального Юга не подписали совместное коммюнике Саммита мира по войне в Украине, хотя и присутствовали.

Как пишет Financial Times, Украине удалось заручиться поддержкой относительно своей территориальной целостности от большинства участников мероприятия. Однако Индия, Бразилия, Южная Африка и некоторые другие страны отказались присоединиться к подписанию совместного коммюнике, в котором указано, что «уважение к территориальной целостности и суверенитету всех государств» «будет служить основой» для завершения войны в Украине.

«В то время как явка на саммит выглядела впечатляющей для Украины, решение ключевых стран, среди которых также были Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, не поддержать документ свидетельствует о том, что Россия сохраняет свою международную экономическую силу и влияние. Россия не была приглашена на встречу. Китай, главный спонсор российской военной экономики, отказался присутствовать, ссылаясь на отсутствие Москвы», – отмечает FT.

На Саммите были представлены только три из десяти пунктов мирного плана президента Владимира Зеленского. В коммюнике содержится призыв к безопасной эксплуатации оккупированной РФ Запорожской АЭС «под полным суверенным контролем Украины». Также речь идет о полном обмене военнопленными и возвращении депортированных в Россию украинцев. Упоминается и продовольственная безопасность, которую «нельзя использовать как оружие», в контексте того, что украинский экспорт продовольствия должен «обеспечиваться безопасно и свободно».

Пока остается непонятным, как Украина собирается заручиться поддержкой остальных семи пунктов своего мирного плана, которые охватывают такие вопросы, как вывод российских войск, репарации и преследование военных преступников.

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