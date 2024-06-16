Иранский фрегат проигнорировал сигнал бедствия украинского корабля

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Экипаж украинского сухогруза Verbena подал сигнал бедствия после попадания в судно выпущенных хуситами ракет. Поблизости в этот момент находился иранский военный корабль, но он не отреагировал на просьбу о помощи, заявили в Центральном командовании ВС США (CENTCOM).

«Иранский фрегат Jamaran находился в восьми морских милях от сухогруза Verbena и не ответил на сигнал бедствия», — гласит сообщение.

По данным американских военных, на выручку экипажу пришёл сухогруз Anna Meta, который и принял моряков на борт. Сейчас корабль транспортирует вынужденных пассажиров в безопасное место.