Зеленский пояснил, почему стамбульские переговоры с РФ провалились |
Зеленский: Россия допустила трагические исторические ошибки |
«Украинский транзит» азербайджанского газа: в Баку не смешивают газ с политикой |
Азербайджан – чемпион мира по човгану (фото) |
Воинские части закрыты для посещения |
Коротченко: Армения потеряет Зангезур |
8 человек пострадали в тяжелом ДТП в Евлахском районе |
Президент Алиев обсудил с Шахбазом Шарифом перспективы развития связей |
Праздничный намаз в Азербайджане (обновлено, фото, видео) |
Главное Странности

Иранский фрегат проигнорировал сигнал бедствия украинского корабля

Иранский фрегат проигнорировал сигнал бедствия украинского корабля

Экипаж украинского сухогруза Verbena подал сигнал бедствия после попадания в судно выпущенных хуситами ракет. Поблизости в этот момент находился иранский военный корабль, но он не отреагировал на просьбу о помощи, заявили в Центральном командовании ВС США (CENTCOM).

«Иранский фрегат Jamaran находился в восьми морских милях от сухогруза Verbena и не ответил на сигнал бедствия», — гласит сообщение.

По данным американских военных, на выручку экипажу пришёл сухогруз Anna Meta, который и принял моряков на борт. Сейчас корабль транспортирует вынужденных пассажиров в безопасное место.

Теги:
Из этой рубрики
Иранский фрегат проигнорировал сигнал бедствия украинского корабля
Странности

Иранский фрегат проигнорировал сигнал бедствия украинского корабля

2024/06/16, 19:16
Дмитрий Медведев заговорил словами Швондера (видео)
Странности

Дмитрий Медведев заговорил словами Швондера (видео)

2024/06/16, 14:14
Грузины молят Путина отменить визы (видео)
Странности

Грузины молят Путина отменить визы (видео)

2024/06/16, 13:11
Туалетная бумага для испуганного олигарха
Странности

Туалетная бумага для испуганного олигарха

2024/06/15, 09:13
Адвокаты Варданяна обратились в ООН с заявлением, что в бакинской тюрьме его "лишили туалетной бумаги"
Странности

Адвокаты Варданяна обратились в ООН с заявлением, что в бакинской тюрьме его «лишили туалетной бумаги»

2024/06/14, 19:46
Путин назвал Украину "агрессором"
Странности

Путин назвал Украину «агрессором»

2024/06/14, 14:07
Армения, помогающая России обходить санкции, примет участие в саммите по Украине
Странности

Армения, помогающая России обходить санкции, примет участие в саммите по Украине

2024/06/14, 13:31
С Байденом случился новый казус (видео)
Странности

С Байденом случился новый казус (видео)

2024/06/14, 13:08
США осудили действия протестующих в Ереване
Странности

США осудили действия протестующих в Ереване

2024/06/14, 12:38