Зеленский озвучил условия переговоров с Москвой (видео)

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Украина готова начать переговоры с Россией «уже завтра», если Москва будет уважать ее территориальную целостность, заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита в Швейцарии.

Вместе с этим он отметил, что присутствие России на следующем саммите мира будет означать, что «они хотят мира и готовы закончить войну». «Сама ли она этого захочет, либо ее заставит мировое сообщество — для нас не важно. Для нас важен результат — окончание войны и мир», — подчеркнул глава государства.

Также он сообщил, что многие страны хотели бы привлечь представителей России к нынешнему саммиту, но некоторые из них при этом «не хотели бы даже жать ей руку».

