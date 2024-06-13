Гаджиев провел ряд встреч высокого уровня в Брюсселе

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12-13 июня помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев находился с визитом в Бельгии.

В рамках визита помощник президента Хикмет Гаджиев в штаб-квартире НАТО в Брюсселе принял участие в политическом диалоге в формате «НАТО+Азербайджан», к которому присоединились представители государств-союзников. Об этом сообщает «Азертадж».

Хикмет Гаджиев провел на мероприятии с представителями государств-союзников обсуждения о нынешнем состоянии и перспективах партнерства Азербайджана и НАТО, существенной роли нашей страны в развитии региональных транспортных узлов, обеспечении энергетической безопасности Европы, процессе подготовки к СОР29, повестке дня нашей страны, связанной с климатом и зеленой солидарностью, а также процессе нормализации с Арменией и продвижении мирной повестки дня.

Представители государств-союзников выразили поддержку территориальной целостности и суверенитету Азербайджана, высоко оценили связи нашей страны, как надежного партнера НАТО, с альянсом, а также приветствовали вклад в миссию и операции НАТО, оказанную Украине гуманитарную поддержку. Одновременно была подчеркнута важная роль Азербайджана в региональных транспортных узлах и энергетической безопасности Европы, выражены одобрение усилиям нашей страны в деле перехода на зеленую энергию и борьбе с изменением климата, а также поддержка ее председательства в СОР29. Они заявили, что единогласно поддерживают процесс нормализации и мирную повестку дня между Азербайджаном и Арменией, высоко оценили последнюю договоренность относительно делимитации государственной границы между двумя странами.

В рамках визита Хикмет Гаджиев также провел встречи с заместителем помощника генерального секретаря НАТО Джеймсом Аппатураем, специальным представителем генерального секретаря по Кавказу и Центральной Азии Хавьером Коломиной и постоянным представителем Турции при НАТО Зеки Левентом Гюмрюкчу.

Напомним, что в этом году исполняется 30-я годовщина подписания Рамочного документа «Партнерство во имя мира» (ПВМ), составляющего основу партнерства Азербайджана и НАТО.