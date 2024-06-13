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Эрдоган не видит альтернативы переговорам по Украине

Эрдоган не видит альтернативы переговорам по Украине

Переговоры являются единственным способом прекращения войны в Украине.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Война между Россией и Украиной также была в нашей повестке дня. Я вновь подчеркнул, что всеобъемлющий мир в Украине возможен только путем переговоров.

Мы подтвердили свои позиции о необходимости сохранения территориальной целостности Украины и выразили уверенность в необходимости прекращения войны мирными средствами», – заявил президент Турции по итогам переговоров с главой правительства Испании Педро Санчесом.

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