Эрдоган не видит альтернативы переговорам по Украине

Переговоры являются единственным способом прекращения войны в Украине.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Война между Россией и Украиной также была в нашей повестке дня. Я вновь подчеркнул, что всеобъемлющий мир в Украине возможен только путем переговоров.
Мы подтвердили свои позиции о необходимости сохранения территориальной целостности Украины и выразили уверенность в необходимости прекращения войны мирными средствами», – заявил президент Турции по итогам переговоров с главой правительства Испании Педро Санчесом.