В Финляндии пройдет массовая вакцинация против птичьего гриппа

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Финляндия планирует как можно скорее начать вакцинацию против птичьего гриппа. Об этом сообщает министерство социального благополучия и здравоохранения страны.

Финляндия получит вакцины в рамках совместной закупки ЕС, в которой участвуют 15 стран.

Вакцина против птичьего гриппа была разработана фармацевтической компанией Seqirus UK Ltd., и контракт на поставку этой вакцины будет действовать в течение четырех лет. Страны, участвующие в совместной закупке, будут заказывать вакцины в зависимости от своих национальных потребностей, уточняет Минсоцздрав.

Птичий грипп A(H5N1) широко циркулировал среди диких птиц по всей Европе в 2020-2023 годах. В Финляндии вирус A(H5N1) вызвал массовую гибель диких птиц и заражение пушных зверей летом 2023 года. До сих пор в Финляндии не было выявлено случаев заражения людей птичьим гриппом.