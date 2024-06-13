«Секс за коня». Бывшие сотрудники SpaceX подали в суд на Илона Маска

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Восьмеро уволенных инженеров компании SpaceX подали иск против бизнесмена Илона Маска в Калифорнии, обвинив его в сексуализированных домогательствах, сообщает Bloomberg. Иск утверждает, что Маск «сознательно и целенаправленно» создал в компании «нежелательную враждебную рабочую атмосферу», размещая на рабочем месте «гнусные сексуализированные фотографии, мемы и комментарии, унижающие женщин и/или ЛГБТК-сообщество».

Бывшие сотрудники также утверждают, что сталкивались с оскорбительными комментариями со стороны коллег, имитирующих посты Маска в Twitter, что создавало «крайне некомфортную враждебную рабочую среду».

Утверждается, что одну стажерку SpaceX миллиардер настойчиво приглашал к себе, второй обещал коня за секс, а от третьей требовал родить ему детей. И подобное якобы происходило долгие годы.

Кроме того, истцы заявляют, что были уволены из мести после того, как в 2022 году написали открытое письмо, выражающее обеспокоенность поведением Маска. Они утверждают, что Маск лично принял решение об их увольнении, игнорируя предложение отдела кадров провести расследование и ответив: «Мне все равно — увольте их».

Инженеры описывают поведение Маска как «маниакальный контроль над кадровыми решениями в своих компаниях».

В иске также указывается, что руководство SpaceX, включая Маска, участвовало в видео, которое «высмеивает и освещает сексуальные домогательства и подшучивания». Одной из сцен в нем является демонстрация «правильного способа отшлепать коллегу».

Уволенные инженеры обратились в Национальный совет по трудовым отношениям с заявлением о незаконности действий компании. Прокуроры совета подали официальную жалобу на SpaceX. В январе 2024 года компания ответила на иск, заявив, что структура совета неконституционна, нарушая «разделение власти», установленное Основным законом США. Апелляционный суд временно приостановил рассмотрение дела.

Обвинения в дискриминационном поведении по отношению к сотрудникам против Маска были выдвинуты и ранее. В 2017 году бывший работник завода Tesla в Калифорнии, Оуэн Диас, заявил о повседневных оскорблениях на почве расизма. В апреле 2023 года судьи присудили ему около 3,2 миллиона долларов компенсации.

В отношении новых обвинений SpaceX не предоставила комментарий.