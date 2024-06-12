Франция блокирует въезд азербайджанского журналиста на семинар в Германии

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Французские власти, проводящие предвзятую политику против Азербайджана, распространили её на представителей СМИ страны.

11 июня по незаконному запросу Франции был заблокирован въезд сотрудника «АзерТадж» в Шенгенскую зону для участия в семинаре в городе Бонн.

В аэропорту Кёльн/Бонн корреспонденту Айгюн Гасановой сообщили о запрете на въезд, несмотря на наличие всех необходимых документов. После вмешательства посольства Азербайджана в Германии и Секретариата РКИК ООН, корреспонденту разрешили въезд.