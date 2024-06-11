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Зеленский исключил компромиссы с РФ для остановки войны (видео)

Зеленский исключил компромиссы с РФ для остановки войны (видео)

Нынешняя война Украины с Россией не будет унаследована, а будет завершена – на украинских условиях. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Бундестаге во вторник, 11 июня.

«Эта война грозит перерасти в значительно более широкое противостояние. Мы не оставим ее в наследство после себя. Мы завершим эту войну. Мы завершим ее в интересах Украины и в интересах всей Европы. Всех нас. И всех, кто будет после нас», – сказал глава страны.

Зеленский заверил, что Украина завершит войну на собственных условиях, «понятных любому обычному человеку на этой земле».

«Некоторым кажется, что Путин навсегда. И что война бесконечна. Но это не так. Все это иллюзия, которую можно развеять лидерством, решениями и успехом», – отметил он.

Президент напомнил депутатам Бундестага о том, как Германию разделили надвое по результатам Второй мировой войны.

«Разделенная Германия никогда не была счастлива. Вы это знаете по своему опыту, и поэтому вы можете понять нас, украинцев, почему мы так боремся против попыток России разделить Украину. Почему мы делаем все, абсолютно все, чтобы не допустить стены между частями нашего государства», – сказал Зеленский.

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