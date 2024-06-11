В ЕС началась схватка за власть: Мишель исключает фон дер Ляйен из ключевых обсуждений |
Главный враг Азербайджана собрался в отставку |
Евросоюз рассматривает возможность транзита азербайджанского газа через Украину в 2025 году |
В Армении заявили, что не находили Джейхуна Гусейнова (обновлено) |
Генштаб ВСУ: В Крыму уничтожены два российских С-300 и один С-400 |
В Азербайджане зафиксировали рост числа больных сибирской язвой |
Сенатор Грэм назвал истинную причину войны в Украине: Мы не можем отдать Путину 10-12 трлн долларов |
Украина впервые нанесла удар по России с помощью самолетов: уничтожен командный пункт (видео) |
У Эрдогана анонсировали визит Ильхама Алиева в Анкару |
Главное Политика

Главный враг Азербайджана собрался в отставку

Главный враг Азербайджана собрался в отставку

Президент Франции Эмманюэль Макрон обсуждает со своим окружением возможность отставки с поста главы государства в случае победы правых на парламентских выборах.

Об этом сообщила радиостанция Europe 1 со ссылкой на источник.

«Отставка президента не является табу. Да, сегодня нужно рассматривать все сценарии, – приводит радиостанция слова одного из приближенных Макрона. – Он готов пожертвовать концом своего пятилетнего срока».

Europe 1 утверждает, что этот «сценарий крайних мер» сам Макрон обсуждал в последние недели с одним из своих собеседников.

В то же время радиостанция подчеркивает, что отставка не является предпочтительным вариантом для президента, «хотя ее перспектива должна служить в этой кампании для драматизации предстоящих выборов».

Другая стратегия, которую может избрать президент, – это сосуществование во власти с правым «Национальным объединением» в случае его победы на парламентских выборах, чтобы «не мешать провалу политики этой партии до 2027 года», когда в стране должны пройти президентские выборы.

Теги:
Из этой рубрики
Кобахидзе: Неверные шаги руководства Украины не помещают помощи Грузии украинскому народу
Политика

Кобахидзе: Неверные шаги руководства Украины не помещают помощи Грузии украинскому народу

2024/06/11, 13:03
Венгрию захотели исключить из клуба стран Восточной Европы из-за Украины
Политика

Венгрию захотели исключить из клуба стран Восточной Европы из-за Украины

2024/06/11, 12:43
Мирзоян: Есть исторический реальный момент для мирного договора с Азербайджаном
Политика

Мирзоян: Есть исторический реальный момент для мирного договора с Азербайджаном

2024/06/11, 11:28
Иран: консерваторы против… «муллократии»?
Политика

Иран: консерваторы против… «муллократии»?

2024/06/11, 11:27
Россия и Иран приостановили подготовку соглашения о всеобъемлющем сотрудничестве
Политика

Россия и Иран приостановили подготовку соглашения о всеобъемлющем сотрудничестве

2024/06/11, 11:11
Примечательный визит Алиева в Турцию: Баку держит порох сухим
Политика

Примечательный визит Алиева в Турцию: Баку держит порох сухим

2024/06/11, 11:03
Главный враг Азербайджана собрался в отставку
Политика

Главный враг Азербайджана собрался в отставку

2024/06/11, 10:18
В Баку пройдет крупнейшая конференция, где из первых уст будет рассказано о зверствах Франции в Новой Каледонии
Политика

В Баку пройдет крупнейшая конференция, где из первых уст будет рассказано о зверствах Франции в Новой Каледонии

2024/06/11, 10:12
Венгрия обсудит с генсеком НАТО неучастие в миссии альянса на Украине
Политика

Венгрия обсудит с генсеком НАТО неучастие в миссии альянса на Украине

2024/06/10, 23:25