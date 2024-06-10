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Драммонд: Киев может начать контрповстанческую кампанию на территории России

Драммонд: Киев может начать контрповстанческую кампанию на территории России

Украина может планировать нападения на российские школы и другую гражданскую инфраструктуру в случае невыгодных для нее условий мирного соглашения или военного поражения.

Такое заявление газете Daily Express сделал Николас Драммонд, аналитик по вопросам обороны и безопасности. По его мнению, в случае успеха России в конфликте, Украина может начать контрповстанческую кампанию на территории России.

«Если Россия одержит победу в Украине или получит значительное преимущество, Украина, возможно, прибегнет к террористической деятельности внутри России. Эта кампания будет гораздо более разрушительной, чем боевые действия на линии фронта», – отметил Драммонд.

Он также заявил, что такая деятельность может включать бомбардировки школ и другой инфраструктуры, и начнется в том случае, если президенту Зеленскому будет навязано невыгодное мирное соглашение.

«Украина абсолютно точно планирует подобные нападения. Это может стать серьезной угрозой для Владимира Путина, так как российское население может обвинить его в неспособности предотвратить эти атаки и быстро потерять доверие», – заключил британский эксперт.

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