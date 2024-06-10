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Главное Культура

В убийстве Игоря Талькова обвинили его концертного директора

В убийстве Игоря Талькова обвинили его концертного директора

Главное следственное управление по Санкт-Петербургу завершило расследование убийства певца Игоря Талькова, которое было совершено в октябре 1991 года за кулисами Дворца спорта «Юбилейный». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Главным подозреваемым в совершении преступления является концертный директор певца Валерий Шляфман.

«ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении концертного директора Игоря Талькова Валерия Шляфмана. Он обвиняется в убийстве и покушении на убийство, совершенных общеопасным способом», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале петербургского СК.

По данным следствия, Шляфман смертельно ранил Талькова, когда пытался убить из револьвера Игоря Малахова (представителя другого артиста). Подозреваемый скрылся в Израиле. В 1992 году Шляфмана заочно обвинили в совершении убийства по неосторожности. В 2021 году расследование уголовного дела было возобновлено. Следователи допросили более 150 свидетелей, среди них артисты, работники Дворца спорта и сотрудники милиции, которые в день убийства были на месте происшествия. На допросы также были вызваны специалисты, которые в 1991-1992 годах проводили экспертизы по данного уголовному делу.

Тальков был убит 6 октября 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. В тот день представители Талькова и певицы Азизы — Валерий Шляфман и Игорь Малахов – подрались за кулисами. Во время потасовки Шляфман отобрал у Малахова револьвер и выстрелил в него, но попал прямо в сердце Талькову.

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