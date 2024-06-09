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Бени Ганц покинул правительство Израиля и ждет досрочных выборов

Бени Ганц покинул правительство Израиля и ждет досрочных выборов

Министр в военном кабинете Израиля Бени Ганц заявил о выходе своей центристской партии «Государственный лагерь» из правительства единства и предложил премьер-министру Биньямину Нетаньяху договориться о дате досрочных выборов в стране.

«Мы уходим из правительства единства», – заявил Ганц в ходе специально созванной пресс-конференции. «Пора договориться о дате досрочных выборов», – добавил он, обращаясь к главе кабмина.

Коалиция Нетаньяху после выхода партии Ганца из правительства продолжает контролировать большинство в 64 кресла в 120-местном Кнессете (парламенте страны).

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