Шольц вновь отверг идею об отправке солдат в Украину

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Канцлер Германии Олаф Шольц после заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о намерении направить военных инструкторов в Украину в очередной раз категорически отверг идею отправки немецких военнослужащих в зону боевых действий.

Соответствующее заявление глава германского кабмина озвучил на предвыборном митинге Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Дуйсбурге.

«Мы и дальше будем препятствовать эскалации», – заявил Шольц.

По словам канцлера, к этому относится четкие заявления американского президента Джо Байдена и его самого о том, что «в Украине не будет солдат из наших стран и из НАТО». Шольц обобщил критерии немецкой поддержки Киева словом «благоразумие».

«Важно поддержать Украину, но не допустить эскалации конфликта между Россией и НАТО», – резюмировал Шольц.