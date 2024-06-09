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В Самухе прошел «Фестиваль абрикоса» (фото)

В Самухе прошел "Фестиваль абрикоса" (фото)

В Самухе проведен «Фестиваль абрикоса».

По этому случаю были украшены центральные улицы и проспекты города, парки и аллеи, проведено праздничное шествие с участием местных жителей и гостей, сообщает «Репорт».

На мероприятии, организованном в новом парке на проспекте Гейдара Алиева, были приготовлены блюда национальной кухни, на стендах были представлены джемы и соки из абрикоса, выращенного местными фермерами.

Особый интерес у посетителей вызвали стенды изделий ручной работы и продавцов, мастер-классы, соревнования по армрестлингу, национальные танцы в исполнении детей, связанные с абрикосами поделки и картины школьников.

Цель фестиваля – продемонстрировать абрикосы разных сортов, выращиваемые местными фермерами, расширить деловые связи между производителями и предпринимателями, возродить агротуристический потенциал, оказать положительное влияние на брендинг абрикоса как продукта Самухского района, а также поддержать социально-экономическое и культурное развитие региона.

Фестиваль завершился концертной программой и салютом.

Отметим, что решение о проведении «Фестиваля абрикоса» в Самухе было принято неслучайно, поскольку район занимает второе в Азербайджане место после Ордубада по объему производства абрикосов.

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