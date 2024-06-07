Байден отрезвил Макрона

181 Просмотров

До вчерашней встречи в Нормандии президент Франции Эммануэль Макрон предложил Джо Байдену в телефонном разговоре отправить западных инструкторов в Украину, однако президент США его не поддержал. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Байден выразил обеспокоенность, что по ним может быть нанесен удар, что приведет к эскалации. Звонок завершился без какого-либо решения.

Издание отмечает, что белый дом считает Макрона «своего рода дикой картой», но они с Байденом «поразительно доверяют друг другу», и их жены хорошо ладят. И напоминает, что они одного возраста (71 и 73 года).

Напомним, в итоге на вчерашней встрече решение об отправке инструкторов не было озвучено, хотя некоторые СМИ это предполагали.