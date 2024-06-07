Путин и Эрдоган ищут пути обхода давления Запада

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Запад оказывает давление на Турцию, и, хотя в экономическом взаимодействии Москвы и Анкары есть проблемы, обе страны ищут выходы из ситуации. Россия и Турция обязательно их найдут. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

«Трудности есть в экономическом плане, это даже имеет негативное виляние на наш бизнес-диалог, – отметил Песков. – Ищем пути для обхода этого давления западников, мы их обязательно найдем».

«Беспрецедентное давление оказывают американцы и англичане и созданные ими такие квазиразведывательные органы по соблюдению санкционных режимов, – описал представитель Кремля. – Эти представители приезжают в Анкару, собирают официальных лиц и руководителей бизнеса и грубо им угрожают». Песков охарактеризовал это поведение как «совершенно беспардонное».

«В каких-то странах, таких как Китай, они это делают более вежливо, – отметил Песков. – Турции может быть сложнее справляться с этим давлением, учитывая в том числе и экономические проблемы, которые есть у страны».