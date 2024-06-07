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Стало известно, когда Баку и Ереван могут подписать мирное соглашение

Стало известно, когда Баку и Ереван могут подписать мирное соглашение

Армения не имеет территориальных претензий ни к одному из своих соседей, в том числе к Азербайджану, говорится в заявлении армянского МИД Азербайджана.

Отмечается, что мирное соглашение, по которому ведутся переговоры между Арменией и Азербайджаном, четко предусматривает, что стороны признают территориальную целостность друг друга и не имеют друг к другу территориальных претензий.

«В проекте мирного соглашения также есть согласованное положение, согласно которому ни одна из сторон не может ссылаться на свое внутреннее законодательство для невыполнения своих обязательств по мирному соглашению. Подписание соглашения и его ратификация посредством внутренних процедур окончательно закрепят эти принципы», – говорится в заявлении.

В МИД Армении считают, что «самым ясным и прямым путем устранения всех опасений сторон является подписание Соглашения, которое откроет страницу долгосрочного мира между Арменией и Азербайджаном».

«Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном достаточно созрело для подписания, и армянская сторона выражает готовность конструктивно и интенсивно работать над его завершением и подписанием в течение ближайшего месяца», – подчеркивается в заявлении.

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